Закупівлі продуктів для ЗСУ намагаються зірвати: гучна заява Міноборони

Деякі учасники закупівель зловживають принципами відкритості та вдаються до маніпуляцій

Міністерство оборони заявило про спроби зриву закупівлі продуктів для армії. Відомство повідомило про це правоохоронні органи.

Як пояснило Міноборони в Telegram, 1 та 2 листопада на платформі електронних закупівель Prozorro Міністерство оборони оголосило про проведення спрощеної закупівлі продуктів для української армії. В одній з областей було виставлено лот на закупівлю їжі.

"Одна компанія-учасниця, яка змагалася за цей лот, з 2016 року взагалі не провадила жодної фінансово-господарської діяльності, її банківські рахунки були закриті, а документи на підтвердження кваліфікаційних критеріїв — відсутні", — йдеться в повідомленні.

Крім того, ця компанія мала найвищі цінові пропозиції, тому Міністерство відхилило її пропозицію на участь у торгах. У відповідь компанія подала до суду та заблокувала процес визначення переможців.

"На думку МОУ, така діяльність свідчить про те, що компанія взяла участь у торгах з метою зірвати процес своєчасного постачання на перший квартал 2024 року", — заявили в Міноборони.

Зазначається, що відомство звернулося до правоохоронців із заявою про скоєне кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Крім того, ознаки використання подібної "схеми" були виявлені й за іншими лотами.

"Деякі учасники закупівель зловживають принципами відкритості та вдаються до маніпуляцій українським законодавством, щоб перешкоджати проведенню своєчасних закупівель продуктів для армії. Міноборони готує заяви в правоохоронні органи з усіх випадків, щоб зупинити зловживання та своєчасно провести закупівлі на користь держави", — повідомило Міноборони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Греції 13 листопада затримали підозрюваного у розкраданні грошей Міноборони України. Колишнього директора однієї з приватних компаній підозрюють у тому, що він незаконно привласнив 43 млн гривень з держбюджету.