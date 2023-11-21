Передчував свою смерть: 21-річний герой з Волині загинув на Донеччині

Його вважали зниклим безвісти понад рік

Росіяни, розпочавши повномасштабне вторгнення, щодня забирають життя найкращих бійців України. До лав небесного війська приєднався й Богдан Дацюк, якому було всього 21 рік.

Молодий боєць загинув у бою на Донеччині, рідні не мали з ним звʼязку майже 13 місяців. Трагічну звістку, як пише ВСН, повідомила його сестра Яна Никитюк.

Молодий герой за свій 21 рік життя побачив чимало через війну. Він встиг повоювати у Сєвєродонецьку, Пісках та втретє повернувся у "гарячу точку", де й загинув.

У Сєвєродонецьку Богдан витягнув 15 тіл своїх побратимів, аби вони не лежали на полі бою, а у Пісках отримав мінне поранення ноги, але все одно повернувся на фронт.

У Горохівській міській раді Волинської області повідомили, що Богдан Дацюк народився у селі Вільхівка 2 жовтня 2001 року. Він був хорошим сином, товаришем, побратимом.

"Заступник командира бойової машини-навідник-оператор, вірний військовій присязі, у бою за батьківщину загинув 16 жовтня 2022 року неподалік с.Опитне Покровського району, Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Про дату зустрічі героя та чин похорону буде відомо пізніше.

Зв'язок із молодим героєм зник 16 жовтня 2022 року у Донецькій області. Рідні сподівалися, що воїн живий, проте, на жаль, нещодавно підтвердили його загибель.

За словами сестри, герой передчував свою загибель.

"Все братику так сталося, як ти говорив… Ти повертаєшся на своє День народження додому на щиті. Ти — Герой для нас усіх, але навіщо мені він, якщо я тебе більше ніколи не обійму, ніколи не будемо сміятися та говорити до ранку, і хто мені тепер скаже: "мала я тебе люблю, дякую, що ти у мене є… Ти казав ти все мені сказав, як ти хочеш…

Ти казав, що ти не піднімеш зброї і не станеш на коліна перед ворогом, який хоче знищити наш народ так усе і сталося! Ти не опустив зброю, ти не став на коліна.Ти був патріотом своєї країни і ти гордо про це говорив! Заради вас я там, заради того, щоб ви жили.

(…)

15 жовтня ранок….я заходжу ….

Якщо вмру, то поховайте мене в Україні. Останні твої слова…. Ми шукали, ми чекали, ми вірили….трималися за соломинку…. Але ти приходив до нас усіх, ти нас попереджав…. Що ти повернешся…», — йдеться у дописі.

Раніше "Телеграф" писав, що своє життя за Батьківщину віддав 18-річний захисник Дмитро Яременко, який пішов на фронт добровольцем.