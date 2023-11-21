Чи врятує Україну вступ до НАТО без окупованих територій? Експрем’єр нагадав прецедент з історії

Арсеній Яценюк оцінив "Телеграфу" шанси на членство в Альянсі без деокупованих територій та на перемогу у війні

Україна може вступати до НАТО вже зараз попри продовження війни з росією, але для цього Захід має ухвалити політичне рішення та взяти зобов'язання колективної безпеки на підконтрольній українській державі території. Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив колишній прем'єр-міністр, ексглава МЗС Арсеній Яценюк, коментуючи нещодавню заяву колишнього глави НАТО Андерса Фог Расмуссена, який пропонував Альянсу прийняти Україну до свого складу, але не поширювати положення п’ятої статті про колективну оборону на ті її частини, які перебувають під російською окупацією.

"Був вже німецький прецедент, коли Німеччина (ФРН. — Авт.) в 1955 році була включена до НАТО. Це означає, що Україна може бути включена до Альянсу вже зараз. Розповсюдження п'ятої статті НАТО може бути на території, яку контролює українська держава, а далі — крок за кроком і рік за роком Україна поверне свої території. Відповідно п'ята стаття буде розповсюджуватися на всі ці (деокуповані. — Авт.) території", — сказав політик.

За його словами, наразі ж залишається антиукраїнська вісь зла, і вона розширюється: "Вісь зла — це росія, Іран, Північна Корея, ця вісь має певну парасольку — просто погляньте, як себе поводить Китай".

"В принципі, КНР каже, що хоче миру, але на російських умовах. І для того, щоб Україна збереглася, щоб Україна встояла і щоб ніхто більше на неї не пішов, треба прийняття історичного рішення. Такого самого, яке США приймали в 1948 році, коли Штати запровадили План Маршалла і створили НАТО. Зараз замість Плану Маршалла потрібно розширення Євросоюзу і членство України в ЄС. Замість створення НАТО — розширення Альянсу і включення України до його складу. Іншого рецепту (протистояти осі зла і перемоги у війні. — Авт.) немає", — зазначив Яценюк у кулуарах Київського безпекового форуму.

Як повідомлялось, після заяви Расмуссена голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що ідея вступу України до НАТО без окупованих територій не відповідає засадам офіційного Києва. Банкова дала західним партнерам зрозуміти, що Україна на це не піде.

Також "Телеграф" писав, що, на думку радника керівника ОП Михайла Подоляка, розмови про вступ України до НАТО частинами лише нібито провокують росію.