"Яка у нас ніжна залізна леді": Залужний сфотографувався з дружиною і спричинив фурор у мережі

За 3 години з моменту публікації українці залишили під фото кілька тисяч реакцій

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не часто тішить українців фотографіями своєї другої половинки. Але до Дня ДШВ ЗСУ "залізний генерал" зробив черговий виняток.

Новим фото зі своєю дружиною Оленою головком поділився на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. На ньому вони зафільмовані в кофтах із символікою ДШВ, тим самим вітаючи та підтримуючи наших елітних воїнів.

Валерій та Олена Залужні

Сімейне фото головного військового України наробило фурор у соцмережах. Українці лише за 3 години з моменту публікації залишили під ним кілька тисяч реакцій та майже дві сотні коментарів.

Ось кілька з них:

Для довідки: Дружину Залужного звуть Олена. І вона вже понад 20 років є надійним тилом Валерія Залужного. Відомо, що Олена завжди поруч із коханим, оберігає домашній затишок та завжди підтримує Валерія. Пара має двох доньок. Одна з них пішла стопами Валерія Федоровича і стала військовослужбовицею, а інша лікарем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Залужний розчулив мережу спілкуванням з відомим українським військовим.