Ексглава Херсонської ОДА, який проходив у справі Гандзюк, втік із України - ЗМІ

Як чоловік призовного віку виїхав з України під час мобілізації – поки що незрозуміло

Колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, якого раніше батько вбитої активістки Гандзюк звинуватив у зв’язках із замовниками вбивства, виїхав за кордон. З собою він нібито забрав усю свою родину.

Про це пише місцеве видання "Мост" із посиланням на співрозмовників з оточення колишнього чиновника та джерела у правоохоронних органах. При цьому наголошується, що одні джерела кажуть, що він із сім’єю поїхав до Канади, а інші називають місцем проживання Польщу.

Подробиць про те, яким чином чоловікові призовного віку, який не має трьох дітей, вдалося виїхати за кордон, журналістам з’ясувати не вдалося.

Видання "Мост" зазначає, що влітку 2022 року він мав конфлікт із військовослужбовцями ЗСУ і тоді назвав себе "людиною, яка несе службу". За даними ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення Гордєєва було "оформлено в одну з частин Сил спеціальних операцій".

У 2019 році батько вбитої активістки Катерини Гандзюк назвав Гордєєва людиною, яка тісно співпрацює з організатором вбивства його дочки. Хоча тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство не має доказів його причетності до вбивства. Сам Гордєєв також заперечував свою провину та відкидав ці звинувачення. При цьому у справі ексчиновник проходив як свідок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що депутат Дубінський підозрюється у справі про внесення посадовцем неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито під приводом супроводу батька на лікування.