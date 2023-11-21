росія може отримати від Ірану сучасні ракети: у США розповіли, про що мова

Співпраця з росією вигідна для Ірану

Після того, як в Ірані презентували новий БПАЛ Shahed з реактивним двигуном, у США заявили, що побоюються нової допомоги країни росії. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що йдеться про сучасні балістичні ракети малої дальності.

Про це він заявив на брифінгу 21 листопада, повідомляє The Wall Street Journal. У США вважають, що Іран стає для росії все більш важливим партнером, при цьому одержуючи певну вигоду з цих відносин і для себе.

"Іран уже надав росії бойові безпілотники, керовані авіабомби та артилерійські снаряди. Тому ми стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надання росії балістичних ракет для використання в Україні", — сказав Кірбі.

Побоювання посилилися після того, як у вересні глава міноборони рф сергій шойгу відвідав Тегеран. Під час зустрічі з іранськими колегами йому показали нові балістичні ракети "Абабіль" та "Фатех-110". Щобільше, Білий дім підтвердив інформацію про наміри бойовиків із ПВК "Вагнера" передати систему ППО "Панцир-С1" ліванському воєнізованому угрупованню "Хезболла". Ця організація підтримує Іран.

В обмін на зброю росія допомагає Ірану покращити можливості у збиранні супутників, також надає ракети, а також системи ППО та військову електроніку, додав Джон Кірбі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Ірані можуть виготовляти ядерні бомби. У країні зберігається близько 130 кг збагаченого урану.