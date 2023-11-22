Росіяни вночі атакували Україну, спалахнула пожежа: де лунали вибухи

Росіяни влаштували Україні чергову тривожну ніч

У ніч на середу, 22 листопада, росіяни знову атакували Україну "шахедами" та крилатою ракетою. Наша ППО збивала ворожі безпілотники у небі над кількома областями, а ракета не досягла мети.

Командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що минулої ночі, в зоні відповідальності Північного стратегічного угруповання військ, було знищено всі повітряні цілі. Ними ворог намагався атакувати об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

"Зокрема на Київському та Житомирському напрямках було збито 4 безпілотні літальні апарати типу "Shahed". На Сумському напрямку наші бійці протиповітряної оборони вразили розвідувальний дрон ворога", — уточнив він.

Як повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін близько 4 години ранку, в області працювали сили ППО, саме з цим були пов’язані вибухи.

"Під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Уламки одного зі збитих "шахедів" впали у двір приватного домогосподарства у Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда. Спалахнула пожежа", — описав ситуацію він.

Тюрін додав, що, на щастя, травмованих та загиблих немає. На місці працює ДСНС та інші служби.

Як повідомили у повітряних силах України, З 20:00 вечора 21 листопада до 03:00 22 листопада окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Охтарськ-РФ) 14-ма ударними БПЛА типу "Shahed" та крилатою ракетою Х-22 – з літака Ту22М3. Усіх 14 ворожих безпілотників знищено силами ППО України.

"До відображення повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи в межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей", — йдеться в повідомленні.

Крилата ракета Х-22 не досягла своєї мети, впала в Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо обійшлося без постраждалих.

Станом на 7:20 небо над Україною чисте. Тривогу оголошено лише в окупованому Криму та на Луганщині.

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок нічної атаки російських безпілотників у Київській області 19 листопада було пошкоджено інфраструктурний об’єкт. На місці виникла пожежа.