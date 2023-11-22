Допоможе пережити зиму: Україна просить у США нове обладнання, про що йдеться

Постачання такого обладнання відіграє вирішальну роль у благополучному проходженні опалювального сезону

Напередодні зими влада України попросила у партнерів зі Сполучених Штатів Америки (США) радари ближньої дії Sentinel. Цей пристрій допоможе у боротьбі з ударами росіян по енергетичній інфраструктурі та цивільним об’єктам.

Ці пристрої можуть відстежувати балістичні ракети, повільні безпілотники та частину авіації. Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що на думку українського уряду, постачання таких радарів відіграють вирішальну роль у благополучному проходженні опалювального сезону.

Нові радари зможуть забезпечити більше покриття районів країни, які страждають від частих обстрілів. У Politico вважають, що офіційний Київ прагне за допомогою такого обладнання захистити і заводи, де виготовляється власна зброя. Це допоможе скоротити імпорт та налагодити власне виробництво.

Нагадаємо, що голова Пентагону Ллойд Остін зранку у понеділок, 20 листопада, прибув до Києва. Під час свого візиту він дав зрозуміти, що Вашингтон і надалі допомагатиме Україні, навіть незважаючи на позицію республіканців у Конгресі. Слід зазначити, що за роки війни це вже другий візит глави Пентагону до української столиці. Цього разу Остін встиг поспілкуватися із Зеленським, Умеровим, Залужним та старшими офіцерами ЗСУ. Він також оголосив, що американські партнери виділяють черговий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли зокрема кошти ППО.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Зеленський зробив важливу заяву щодо фінансової допомоги від партнерів.