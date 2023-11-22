Це не глухий кут. Зеленський оцінив хід війни та звернувся до американців

Український лідер вказав на успіхи ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський дав оцінку контрнаступу ЗСУ та розповів про успіхи української армії. Глава держави спростував повідомлення про тупикову ситуацію на фронті.

Український лідер вказав на поступовий прогрес у Чорному морі. Подробиці він озвучив під час спілкування із журналістом телеканалу Fox News.

"Щодня я думаю, що ми досягли успіху…У Криму ми досягли успіху на Чорному морі. Ми справді знищили… частину російського флоту… Вони не мають такого тотального впливу на Чорноморський регіон", — зазначив Зеленський.

Окрім того, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю каналу Fox News звернувся до американських громадян. Він сказав, що більшість грошей для України повертається до США. Це відбувається через виробництво та робочі місця. Так він відповів американцям, які вважають, що гроші варто виділяти на внутрішні питання.

"Коли ви робите для України і разом з Україною, ви робите це також і з американцями. Таким чином, більша частина продукції буде вироблятися у ваших штатах", — сказав глава держави.

Він також висловив сподівання на надання нового пакету допомоги Конгресом.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у США хочуть не допустити того, щоб росія перемогла в Україні. Але й безконтрольного перебігу подій у Росії вони теж бояться, а тому не можуть допустити її поразки.