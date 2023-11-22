Ворожа агентура є не тільки у штабах: у 3-й ОДШБ зробили тривожну заяву

Агенти можуть працювати не тільки на росію

У 3-й окремій штурмовій бригаді, бригаді "Азов" та спецпідрозділі Головного управління розвідки Міноборони "Кракен" є люди, які намагаються збирати та зливати інформацію. Вони постійно роблять спроби потрапити до цих підрозділів.

Про це в інтерв'ю youtube-каналу "Бомбардир" заявив екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, такі люди можуть працювати як на російські, так і на українські спецслужби.

"Навіть зараз у нас у підрозділі є і можуть бути, і постійно намагаються впихнути агентуру кого завгодно. І росіяни, і українські спецслужби. Вони з різними цілями це роблять. Українські спецслужби це роблять з однією задачею, росіяни це роблять з іншою задачею. Але так, це відбувається", — заявив Жорін.

При цьому він зазначив, що убезпечити підрозділ від проникнення ворожих агентів надзвичайно складно. Водночас Жорін заявив, що правильне шарування інформації в середині підрозділу дає змогу зробити діяльність таких людей безрезультатною.

"Я впевнений у тому, що ось зараз у 3-й штурмовій і в "Азові", і навіть у "Кракені" є люди, які намагаються збирати інформацію та кудись зливати. Проте рівень, який має доступ до дійсно цінної інформації, до нього потрапити вже майже неможливо… Вони є, вони працюють і завжди будуть", – заявив він.

Жорін також розповів, що його бійці стикались з ситуаціями, коли при виході для виконання бойової задачі на них вже чекав противник. Він підкреслив, що подібні ситуації траплялись під Бахмутом, а також фіксуються і зараз.

"Але можу сказати з упевненістю, що свистіло і витікала інформація на рівні набагато вищому, ніж наша бригада. Ось там проблема, я впевнений, що там воно є. Я знаю, що СБУ на сьогоднішній день з цим працює… Але правда полягає у тому, що у штабах досі залишаються ті, хто допомагає. І зливається інформація, інколи важлива, інколи не дуже важлива", – підсумував він.

Нагадаємо, СБУ викрила 55-річного тренера з легкої атлетики, який працював на ФСБ рф. Спортсмен за день пробігав до 50 км на Хмельниччині, щоб передавати інформацію про ЗСУ до рф.