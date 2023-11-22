Знищено кожну п’яту – в боях під Авдіївкою окупанти втратили масу рідкісних БМП-2

Це унікальна машина з посиленою бронею

Під час наступу на Авдіївку в Донецькій області російські окупанти зазнають важких втрат. Лише за останній місяць у районі Авдіївки було втрачено приблизно 8 машин модифікації БМП-2 675-СБ3КДЗ.

Такі дані на своєму Telegram-каналі наводить військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами, техніка цієї модифікації — це унікальна машина, з посиленою полімерними панелями бронею, що витримує кулеметний постріл калібру 12,7 мм.

Ще до 2021 року в росії був розроблений комплект бронювання для БМП-2, що складається з полімерних блоків, що встановлюються на броню бронемашини з додатковою протикумулятивною решіткою. Решітка мала витримувати потрапляння протитанкової гранати з РПГ, не даючи їй пробити слабку броню БМП-2, а полімерна броня витримувала обстріл з великокаліберного кулемета. За допомогою кулемета можна було економити дорожчі протитанкові засоби.

Відомо, що всього таких комплектів у рф було виготовлено та отримано близько сотні, і вперше їх почали ставити на техніку наприкінці 2021 року, а з 2022 року цей процес прискорився.

Втім, як наголошує Олександр Коваленко, подібної броні і у самої росії для цих машин не так багато, хоча, здавалося б, це нескладно. Але, як наголосив експерт, "для російського ВПК поставити на конвеєр таке виробництво виявилося не під силу".

Загалом за час російської агресії проти України було знищено понад 17 БМП-2 675-СБ3КДЗ, не менше 3 взято як трофеї. Причому щонайменше 8 таких бронемашин було знищено з жовтня, переважно в районі Авдіївки, наголошує Олександр Коваленко. Тобто росіяни втратили вже кожну п’яту БМП-2 вказаної модифікації.

Раніше під Авдіївкою було помічено бронемашини української модифікації БМП-1У "Шквал", які росіяни захопили у Грузії у 2008 році та поставили до музею. Великі втрати змусили росіян витягнути техніку зі зберігання та відправити у бій, у якому вона і була знищена.