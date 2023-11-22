"Прорив ЗСУ зараз неможливий": Гайдай закликав готуватися до дуже важкого 2024 року

росіянам необхідно, щоб соціальний вибух був і всередині країни

Наступаючий 2024 рік буде дуже важким, як на фронті, так і всередині країни. На це є кілька причин.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, українцям потрібно готуватися і до того, що росія намагатиметься контратакувати на деяких напрямках і не забувати, що завдання путіна – до 31 грудня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Це неможливо зробити, але завдання стоїть і вони давлять постійно.

"Через тиждень-два почнуться морози і я впевнений, що будуть масовані обстріли території України, адже росіянам конче потрібно, щоб соціальний вибух був і всередині країни. Тому буде дуже важко. Але наші військові героїчно роблять свою справу і наше завдання їм просто допомагати", — каже він.

При цьому, зазначає Гайдай, у країні зараз "проходять процеси, які йому не дуже подобаються". Зокрема, дуже чимало він чує скарг від бізнесу, що податкова ставить його у ризиковане становище, "а потім натякають: їдьте до Києва до керівництва податкової та вирішуйте".

"У мене є приклади, коли хлопці воюють, а їм телефонують із прокуратури і кажуть: ви 5% на нас перепишіть, або ми ваш бізнес розірвемо на шматки", — заявляє Гайдай.

На фронті, судячи зі слів Гайдая, ситуація також далека від ідеальної. Він стверджує, що прориву зараз чекати від нас неможливо. Для того, щоб зробити прорив, нам потрібно більше ракет, авіації, снарядів для артилерії.

При цьому, навіть наявність F-16, які Україна отримає наступного року, вважає Гайдай, не дуже змінить саме цю ситуацію.

"Що нам дадуть літаки? Ми зможемо закрити небо, тому що ракети повітря-повітря чудово збивають ті ракети, які запускають росіяни. По-друге, ми зможемо повибивати російську авіацію з лінії фронту. Так, російські літаки не долітають до лінії фронту, але вони скидають ФАБи і КАБи за 5-6 кілометрів. Як тільки у нас з'являється західна авіація, то ми зможемо так само з нашого тилу збивати всі ті гелікоптери і російські Су. Це дуже нам допоможе.

Та без того, щоб у нас була необмежена кількість снарядів, ми не зможемо просуватися вперед. Як тільки росіяни заходять в якусь лісосмугу, вони одразу зариваються там як кроти: в норах, в тунелях. Пройти цю лісосмугу дуже складно, її просто треба перемелювати артою, а потім заходити далі. А якщо західна допомога зупиниться, ми дійсно будемо стояти в окопах на одному місці і арта просто буде потроху вибивати солдат, та не будемо забувати про кількість солдат у нас і в росії", — розповів колишній голова Луганської ОВА.

Більше про те, наскільки вразлива Україна на тлі публічних суперечок між Офісом президента та Головнокомандувачем ЗСУ, чи справді війна з рф зайшла в глухий кут, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Сергія Гайдая "Телеграфу" під назвою "Чи закінчить війну смерть путіна? Сергій Гайдай про підготовку до вторгнення, суперечки Залужного і Зеленського та глухий кут на фронті".

Раніше ми писали, що Зеленський назвав чотири напрями на фронті, на яких зараз складна ситуація.