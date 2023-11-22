росія розуміє лише мову сили: Умєров розповів про втрати окупантів за останні півтора місяці

Росіяни втрачають людей, але зупинятися не збираються

Останнім часом росіяни втратили в Україні близько 36 тисяч людей, але не мають наміру зупиняти свої спроби наступати.

Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров у своїй вступній промові на відкритті нового засідання контактної групи у форматі Рамштайн, такі втрати російські окупанти зазнали за останні шість тижнів.

"Росія точно не планує зупинятися сама. Єдина мова, яка може зрозуміти москва, — це сила. І ми добре вивчили цю мову", — сказав він.

За його словами, Україна, не маючи свого сильного флоту, змогла витіснити російські кораблі з Чорного моря і поступово відновлюють свободу судноплавства.

Крім того, він зазначив, що завдяки західній підтримці та зброї на кшталт систем HIMARS, ракет Stormshadow, SCALP, ATACMS, танків Abrams, Challenger, Leopard Україна змогла змінити ситуацію на полі бою, а подальший розвиток можливостей ЗСУ дозволить захистити мільйони життів та звільнити ті населені. пунктів, які все ще знаходяться в окупації.

"Наші люди чекають на можливість повернутися додому. Відбудувати свої будинки. Возз’єднатися зі своїми сім’ями", — додав він.

Як повідомлялося раніше, українські військові досягли чималих успіхів на лівому березі Херсонщини. Але перспективи подальшого розвитку ситуації експерти поки що оцінюють стримано.