"Якщо Україна припинить воювати": в Австрії назвали найбільшу загрозу безпеці в Європі

Голова МЗС Австрії закликав Європу до єдності

Безпеці в Європі найбільше загрожує російська агресивна війна. Тому Європейський Союз має залишатися єдиним та згуртованим у цьому питанні.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг під час спільної зі своїм словацьким колегою пресконференції у середу, 22 листопада, у Відні, пише Укрінформ. За його словами, треба також усвідомлювати, що за Європою спостерігають на міжнародному рівні, тому "наша позиція як західного світу також дуже сильно залежить від нашої поведінки в цьому питанні".

"Єдність і згуртованість Європейського Союзу в цьому питанні була нашим найбільшим досягненням, нашим найбільшим активом. І я вважаю, що ми робимо все правильно і повинні працювати над тим, щоб ця єдність і згуртованість зберігалася й у майбутньому", — зазначив він.

Також Шалленберг наголосив, що позиція Австрії полягає у тому, що не може бути жодних переговорів щодо України без України.

"Так, звичайно, ми хочемо миру. Всі хочуть миру. І люди в Україні хочуть цього найбільше. Але це все лежить в руках лише однієї людини, а саме – президента рф володимира путіна. Він може закінчити війну вже завтра. Якщо він це зробить, війна закінчиться. Якщо ж Україна припинить воювати, то з Україною буде, скажімо так, покінчено. І тоді Словаччина може раптово отримати іншого сусіда", — сказав міністр.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел переконаний, що росія не зможе найближчими роками відновити свій військовий потенціал. Проте загалом на це піде менше десятиліття.