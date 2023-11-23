Окупанти найбільше атакують на трьох напрямках: у Генштабі назвали найгарячіші ділянки фронту

ЗСУ дають ворогу відсіч по всьому фронту

Протягом минулої доби, 22 листопада, найбільшу активність ворог виявив на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Всього за добу відбулося 74 бойових зіткнення.

Про це йдеться у щоденному звіті Генерального штабу Збройних сил України станом на 06.00 23 листопада. Зазначається, що загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційний удари, а також здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

За даними Генштаба, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області. Тут Силами оборони відбито 12 атак.

Крім того, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак.

Також повідомляється, що на Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога. Окупанти намагалися наступати в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України продовжують успішні дії на Херсонському напрямку, в районі плацдарму на лівому березі Дніпра, а також в районі Бахмута. Водночас російські терористи намагаються повернути позиції біля Бахмуту, на Запорізькому напрямку, а також атакують в районі Авдіївки.