Не лише на полі бою: екс-міністр розповів, як можна зупинити путіна та його криваву війну

У російського народу навряд чи вдасться змінити ситуацію

російський диктатор володимир путін ніколи не погодиться на те, щоб війна в Україні закінчилася не на його умовах. В інтересах президента росії — окупація української землі та він не відступить від своїх планів.

Таку думку в інтерв’ю "Обозревателю" висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Він підкреслив, що бажання путіна в жодному разі не перетинаються із планами України, яка хоче вибити окупантів зі своєї землі.

"У нинішній ситуації путін просто приречений продовжувати війну проти України, та просто відмовитися від агресії він уже не може. Та й чого спинятися, адже людський ресурс, який до того ж мовчки йде не смерть, великий. Захід та Схід все ще купують енергоресурси, фактично даючи кошти на продовження агресії. Тому в його голові війна – легітимний спосіб проведення своєї політики, і він не зверне. Його можна лише примусити спинитися, а це вже означає, що Україні потрібне озброєння, яке дозволить зробити це на фронті", — сказав дипломат. .

При цьому Огризко також висловив сумнів у тому, що внутрішні проблеми в росії якось здатні вплинути на позицію путіна щодо війни. Він звернув увагу на те, що кремль давно не залежить від ситуації у країні.

"Наприклад, велика кількість росіян гине на фронті, а мобілізація й далі продовжується. Кожного місяця набирають по 20-30 тисяч. Декілька жінок так званих мобіків вийшли на мітинг у Москві, так їх зразу ж розігнали", — додав він.

Колишній міністр вважає, що росіяни не здатні до тверезого осмислення того, що відбувається навколо, а отже, путіну боятися нічого.

"Єдине, що може змінити ситуацію в росії, – коли так звані еліти навколо путіна нарешті усвідомлять той факт, що нинішня політика їхнього правителя приведе їхню ж країну до невідворотного краху. Зараз ще існують певні надії, що з Заходом можна домовитися на якісь більш-менш прийнятні для них умови. Та якщо путін буде й далі продовжувати цю війну, яка затягнеться на декілька років, то це однозначно приведе росію до економічного краху, а значить і до нищівної поразки. Запасу міцності у москви лишилося не так вже й багато, і це навіть за умови існуючих "дірявих" санкцій, які діють сьогодні. Якщо ж збільшити тиск, то занепад росії пришвидшиться. За такого розвитку подій російська еліта втрачає все, а ситуація всередині вийде з-під контролю, чого вони, звісно, не хочуть. Тому тут питання залишається відкритим", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент Чехії Петро Павло не вірить у успіхи росії. За його словами, країна-агресор не зможе найближчими роками відновити свій військовий потенціал.