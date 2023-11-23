Атака на чорноморський флот рф в Криму: вбито командира одного з катерів

На атакованих суднах знаходився екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

Внаслідок атаки українських морських дронів у тимчасово окупованому Криму загинув командир катера Чорноморського флоту Денис Нікітін.

Він командував десантним катером проекту 11770 Серена. Про це повідомляє "Чорноморський козачий округ".

"Рятуючи свій корабель від попадання дрона, старший мічман героїчно загинув", — йдеться у повідомленні.

За даними росСМИ, мічман Нікітін народився 18 лютого 1981 року в місті Ужурі Красноярського краю росії. Звідки був призваний на термінову службу до чорноморського флоту рф. Після закінчення 2001 року школи мічманів служив на різних посадах Новоросійської військово-морської бази.

Про похорон моряка, який відбувся 20 листопада в Новоросійську, повідомили у соцмережах.

Нагадаємо, що в ніч на 10 листопада під час операції Сил оборони України знищено два російські десантні катери "Серна" (проект 11770) та "Акула" (проект 1176). На судах знаходився екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

За інформацією ЗМІ, операцію проводили у селищі Чорноморське, що на західному березі півострова. Атака супроводжувалася ракетним ударом по казармах окупантів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман назвав умови успішної наземної операції у Криму. Він оцінив, чи можлива вона до кінця 2023 року.