Путінський топдепутат викрав та всиновив дитину з Херсону, змінивши її імʼя: що відомо

Дівчинці було менше року

Росіяни продовжують незаконну депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій, порушуючи міжнародне право. Зокрема, журналісти довідались, що російський топдепутат, голова партії "Справедлива росія", Сергій Миронов зі своєю дружиною Інною Варламовою у серпні 2022 року викрали з Херсону дитину та всиновили, змінивши її особисті дані.

Міжнародний кримінальний суд має всі підстави трактувати цей воєнний злочин як геноцид. Про це повідомляють "Важливі історії", які мають у розпорядженні документи, які підтверджують склад правопорушення.

Зазначається, що дівчинку, яку викрали з Херсону за два місяці до деокупації, звали Маргарита, але після всиновлення її імʼя змінили на Марину Сергіївну Миронову, змінивши й місце народження — замість Херсону написали підмосковний Подольськ.

"Це перший документально доведений випадок усиновлення української дитини російським політиком такого рангу. За словами опитаних нами юристів, з погляду міжнародного права, це може кваліфікуватися як військовий злочин і вважається геноцидом", — йдеться у повідомленні "Важливих історій".

Історія викрадення та всиновлення

Наприкінці серпня 2022 року Інна Варламова приїхала до Херсонської області разом із першою заступницею Миронова у Держдумі Яною Лантратовою. Та повернулись до росії вони вже з двома дітьми, адже місцева окупаційна влада видала їм доручення на вивезення 10-місячної Маргарити Прокопенко та дворічного Іллі Ващенка, розповідало видання Hromadske. До початку повномасштабної війни ці

Дівчинка, на момент приїзд росіянок, лікувалася від бронхіту у Херсонській обласній дитячій лікарні, розповіла завідувачка педіатричного відділення лікарні Наталія Лютікова журналістам зі студії документальних фільмів Top Hat/Hayloft Productions. Вона зазначила, що дружина Миронова приїхала до лікарні не сама, а з Тетяною Завальською, яку після окупації Херсона призначили головою місцевого будинку дитини. Варламову лікарці представили як "начальницю у справах дітей із Москви". Жінки оглянули дітей та були задоволені їхнім станом та умовами. Після цього Завальська стала щодня дзвонити та вимагати виписати дітей, каже Лютикова.

"Коли я запитала, чому я маю виписувати хворих дітей, Завальська сказала, що та жінка їх вибрала і повезе до Москви, вже все готово і є квитки", — розповіла співробітниця лікарні. Лікарям вдалося відкласти депортацію лише на тиждень.

Наступного дня після виписки Маргариту та Іллю забрали з будинку дитину. Офіційно дітей вивезли до Москви для "обстеження, визначення подальшої тактики лікування та проходження реабілітації". Тим часом до звільнення міста українською армією залишалося трохи більше двох місяців.

Маргарита та Ілля, через тиждень після вивезення з України, опинились у Підмосков'ї. Про це свідчить запит, який управління №16 Мінсоцрозвитку Московської області направило до Херсонського будинку дитини на початку вересня 2022 року. Відомство запросило документи, які підтверджують, що Маргарита та Ілля залишилися без піклування батьків.

Відомо, що для усиновлення дитини в росії необхідно звернутися із заявою до суду. У листопаді 2022 року справа дитини з України була розглянута у Подільському міському суді Московської області. Зацікавленою особою по ньому проходила Інна Варламова, а заявником було управління підмосковного Мінсоцрозвитку №16 — те ж саме, що надсилало запин на інформацію про Маргариту та Іллю з Херсонського будинку дитини.

Запит із підмосковного Мінсоцрозвитку до Херсонського будинку дитини

Зазначається, що у розпорядженні "Важливих історій" є документи, які підтверджують: через місяць після рішення суду у грудні 2022 року Сергій Миронов та Інна Варламова всиновили вивезену з Херсона Маргариту Прокопенко, дитині було трохи більше року. На прохання усиновлювачів особисті дані дівчинки змінили та вона стала Мариною Сергіївною Мироновою. Відомо, що їй поміняли також місце народження: замість українського Херсона – підмосковний Подільськ.

Джерело, знайоме з історією дітей, повідомило "Важливим історіям", що біологічна мати Маргарити позбавлена батьківських прав, а батько помер, проте дитина має інших родичів. Доля Іллі до кінця невідома, адже "Важливі історії" встановили, що лише через рік після депортації у вересні 2023 року він отримав нове свідоцтво про народження. З нього випливає, що Ілля знаходиться у Московській області.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами колишнього прем'єр-міністра України, ексглави МЗС Арсенія Яценюка, Міжнародний кримінальний суд повинен не просто видавати ордери на арешт путіна, МКС повинен арештовувати путіна і його оточення. Світова правова система повинна всіх злочинців притягати до відповідальності.