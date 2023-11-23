Підвозили "мобіків" прямо до військкоматів і не тільки: Україна визнала Knauf спонсором війни

Компанія вклала в економіку рф мільярди євро

Велика німецька корпорація Knauf, яка є провідним виробником будівельних та оздоблювальних матеріалів у Європі, в Україні була визнана спонсором війни. Її, зокрема, звинувачують у підтримці мобілізації в рф.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК). За її даними, лише за 2022 рік Knauf сплатив до бюджету держави-терориста росії близько 117 млн ​​доларів. А загалом з 1993 року корпорація вклала в економіку рф понад 1,65 млрд. євро.

"Компанія представлена в рф десятьма дочірніми підприємствами, двадцятьма заводами та майже тридцятьма ресурсними центрами. Кількість співробітників німецького виробника будматеріалів в рф налічує 4 тис. осіб. Сьогодні Knauf – найбільший німецький інвестор у будівельній галузі росії.

Knauf також має діючі потужності з виробництва акустичних стельових плит та підвісних систем в Спеціальній економічній зоні "Алабуга" (Татарстан), на території якої організовано російське виробництво БПЛА Shahed-136", — стверджують в агентстві.

А ще, за даними НАЗК, керівництво Knauf тісно пов’язане з кремлівським режимом. Так, наприклад, співвласник компанії Ніколаус Вільгельм Кнауф протягом 23 років (з лютого 1999 до березня 2022 року) мав статус Почесного Консулу Російської Федерації, з представництвом, наділеним повноваженнями Почесного консульства, в Нюрнберзі.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну компанія офіційно дала зрозуміти, що не бачить причин залишати ринок агресора: "Ми залишаємося в росії доти, доки політична та комерційна ситуація дозволить нам це робити. Ми однозначно несемо відповідальність за понад 4 тисячі співробітників та їхніх сімей, а також за клієнтів та постачальників, з багатьма з яких у нас були відмінні та давні стосунки протягом багатьох років".

І в цей час починає активно сприяти мобілізації в росії, відправляючи своїх співробітників на війну проти України. Справа в тому, як писала німецька преса, що російські керівники заводу Knauf у підмосковному Красногорську погоджували з владою списки тих, хто потрібний на виробництві, а кого можна відправити на війну. Частину тих, хто отримав повістку, навіть вивозили до військкоматів у фірмовому мікроавтобусі компанії.

Вже у лютому 2023 року Knauf взяла участь у виставковому заході YugBuild (Краснодарський край, росія) та представила інноваційні будматеріали російського виробництва. Наприкінці листопада 2023 року компанія навіть організувала виставковий захід "KNAUF BUILD FEST 2023" під гаслом "Найбільший фестиваль технологій та рішень КНАУФ для будівництва та оздоблення. Шість зон зростання для справжніх професіоналів".

"Отже, фахівці з Knauf продовжують будувати міста країні-агресору. Це особливо цинічно контрастує з тисячами зруйновpаних житлових будинків в Україні армією агресора, що фінансується в тому числі за рахунок податків Knauf", — йдеться у повідомленні НАЗК.

Зазначається, що все це стало підставою для внесення компанії до переліку міжнародних спонсорів війни.

Довідка: внесення до списку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом. Усі зазначені у переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб та організацій з підвищеним ризиком та використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що компанія Nestle потрапила до списку "спонсорів війни".