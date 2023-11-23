Зеленський розповів, роком якої перемоги має стати 2024-й

Без підтримки партнерів не обійдеться

Україна, борючись проти російського повномасштабного наступу, наближає свою перемогу, але має чималу потребу у системах протиповітряної оборони. Ба більше, наступний 2024 рік може стати роком, коли Україна звільнить своє небо від загрози з боку окупантів повністю.

Про це у четвер, 23 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму дописі у Х/Twitter. Він також перерахував причини, чому посилення ППО є стратегічно важливою інвестицією.

"З 2022 року Україна звільнила більше половини окупованої росією землі. У 2023 році Україна вигнала російський флот із більшої частини Чорного моря. 2024 рік має стати роком, коли Україна скине росію зі свого неба", — йдеться у повідомленні глава держави.

Він зауважив, що посилення протиповітряної оборони України є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку щонайменше з п’яти причин.

Передусім варто розуміти, що кожна система ППО й кожна ракета, надана Україні, рятує життя.

По-друге, як зазначив Зеленський, до кожного великого міста та регіону, які будуть повністю закриті надійним повітряним щитом, зможе повернутися з-за кордону більше людей: потенційно – мільйони. Це може надати значний поштовх економіці України, допоможе зменшити бюджетний дефіцит і, як наслідок, потребу в міжнародній фінансовій допомозі.

Третьою причиною за словами президента є те, що чим сильніша наша протиповітряна оборона, тим більшим буде успіх України в Чорному морі. А це збільшить морський експорт, покращивши захист свободи судноплавства та збільшивши стабільність.

"Це дасть нам змогу доставляти сотні тисяч додаткових тонн продовольства через безпечніший морський експортний коридор та протидіяти глобальній продовольчій кризі", — додав президент.

По-четверте, написав глава держави, кожна додаткова система протиповітряної оборони та ракета економить ресурси, які в іншому разі будуть потрібні для відновлення зруйнованих об’єктів, критичної інфраструктури, енергосистем, електромереж тощо.

І пʼята причина на думку Зеленського те, що позбавлення росії можливості тероризувати Україну ракетами та безпілотниками змусить агресора відмовитися від цієї тактики, що загалом сприятиме наближенню перемоги.

На останок гарант Конституції зауважив, що Україна надзвичайно вдячна всім партнерам, які вже ухвалили важливі рішення щодо зміцнення протиповітряної оборони.

"Оскільки Україна – велика країна, наша потреба в системах ППО є значною.Проте ми впевнені, що посилення наших спроможностей ППО є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку, завдяки якій наші партнери також заощадять значну кількість ресурсів у довгостроковій перспективі", — додав Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що у засіданні контактної групи у рамках формату "Рамштайн" вперше взяв участь Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, де озвучив важливі новини з фронту.