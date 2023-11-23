Танки Abrams досі не використовують на фронті: західні аналітики пояснили, чому

США передали танки надто пізно і в дуже невеликій кількості

Україна все ще не застосувала на фронті жодного американського танка Abrams, які отримала від США у вересні цього року. Експерти припускають, що взимку на фронті їх важко використати.

Про це пише Business Insider. На думку іноземних джерел, навряд чи Сили оборони застосують ці танки до весни 2024 року.

США передали Україні у вересні 31 танк M1A2 Abrams, але це озброєння "практично не брало участі в реальних бойових діях". За версією аналітиків, через погіршення погодних умов та жорстких оборонних ліній росії Abrams важко застосовувати на фронті. Ймовірно, Україна тримає американські танки у резерві, оскільки зараз "фронт стабільний".

Також закордонні аналітики вважають, що взимку неефективно відправляти Україні невеликі групи танків "Бредлі" та "Абрамс". Їх "важко підтримувати" з погляду логістики.

"Зараз дощ і бруд не дозволяють використовувати важку військову техніку, тому ЗСУ чекатимуть "відповідного моменту", ймовірно, весни", — пише Business Insider.

Більше того, засновник Центру європейських ініціатив зі стійкості у Німеччині Сергій Сумлінний вважає, що США надто пізно відправили танки "Абрамс" до України. Крім того, їх кількість недостатня для ефективного застосування на фронті.

"Усього три танки на сто кілометрів — це смішно", — сказав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому танки "Абрамс" не вплинули на ситуацію на фронті. Володимир Зеленський дав пояснення.