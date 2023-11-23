Українців залякують "масованим обстрілом" уночі: що треба знати

Повідомлення з попередженнями про підготовку великої атаки поширюються у соцмережах

Протягом четверга, 23 листопада, у соціальних мережах та месенджерах з’явилося багато попереджень про те, що російські окупанти готують масований удар, — проте це провокація.

Не варто панікувати через такі повідомлення. Таку заяву зробили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

"У ніч 23-24 листопада очікується масований ракетний удар. До завдання удару попередньо готові 10 Ту-22, дооснащуються 10+ Ту-95. Продовжується процес підготовки носіїв крилатих ракет морського базування", — подібні повідомлення розповсюджували в Телеграм-каналах протягом дня 23 листопада. Українців попереджають, що це — маніпуляція окупантів, спрямована на поширення панічних настроїв.

"Насправді, ворог може завдати удару будь-якої миті, незалежно від повідомлень у месенджерах. При реальній загрозі ви отримаєте повідомлення від місцевих адміністрацій та Повітряних сил ЗСУ ", — йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Відомий факт, що практично щоночі Україна зазнає атак ракет і дронів, проте сили протиповітряної оборони щоразу збивають більшість цілей, а то й усі цілі до жодної.

Як повідомляв "Телеграф", раніше сьогодні російські окупанти вдарили по Чорнобаївці під Херсоном, внаслідок чого загинули люди.