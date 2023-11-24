Прикриваються від дронів? Що росіяни роблять з власною знищеною технікою (фото)

Росіяни вважають, що українці не будуть витрачати снаряди на "добивання" пошкодженої або знищеної техніки

Російські окупанти вигадали новий спосіб захищати свої штурмові піхотні групи від ударів українських дронів. Тепер вони встановлюють портативні комплекси радіоелектронної боротьби на власну знищену, покинуту або підбиту техніку, що стоїть на полях.

Про це повідомив естонський блогер Dmitri у своєму X (Twitter). Він опублікував кілька фото, на яких зображена знищена російська техніка та сам комплекс.

"Все більше і більше росіян використовують переносні РЕБ. Вони встановлюють їх на власну знищену техніку. На МТ-ЛБ встановили під час штурму", – зазначається у дописі.

На фото блогер показав російський саморобний бронетранспортер на базі універсального гусеничного тягача МТ-ЛБ, який росіяни використовують через нестачу у військах нормальних бойових броньованих машин. Цей БТР був пошкоджений українськими військовими, та покинутий.

Саме на корпусі кинутого бронетранспортера встановили портативну станцію РЕБ. Видання "Мілітарний" припускає, що таким чином росіяни створюють тимчасові "купола", які повинні захищати піхотні групи від атак українських БПЛА.

На думку журналістів, це виглядає цілком логічно. Ймовірно, росіяни вважають, що українці не будуть витрачати снаряди на "добивання" покинутої техніки, а добити її дроном при встановленій станції не вийде. Водночас такий "купол" зможе захистити ударну штурмову піхотну групу від атаки FPV-дрона.

Соцмережі

Раніше "Телеграф" розповідав про створення українського комплексу радіоелектронної боротьби "Піранья". Він створює над бронетехнікою свого роду захисний купол і успішно пройшов польові випробування.