Планували "Грозу-2": стало відомо, чому росіяни так потужно обстріляли Чорнобаївку

Трагедії на цей раз вдалося уникнути – загиблих могло бути значно більше

Російський обстріл Чорнобаївки у Херсонській області 23 листопада міг стати не менш кривавим терактом, аніж удар по селищу Гроза на Харківщині. В той день у Чорнобаївці повинні були ховати військового, а інформація про похорон була розміщена публічно.

Про це пише місцевий канал у Telegram. Відзначається, що сільска рада Чорнобаївки 22 листопада публічно анонсувала прощання із загиблим на фронті сільчанином Артемом Базановим, яке призначили на 12:00 за Києвом.

Але згодом після критики публікація зникла, а похорон вирішили провести на півтори години раніше. Це й врятувало велику кількість життів – оскільки рівно о 12:15 терористи здійснили потужний обстріл селища касетними снарядами.

Ймовірно, що росіяни спеціально чекали 15 хвилин, щоб зібралося якнайбільше людей, тому якщо похорон проходив би у зазначений час – жертв було б не менше, ніж у селищі Гроза. Але вшанувати пам'ять воїна та поховати його встигли ще до атаки терористів.

Як повідомляв "Телеграф", 6 жовтня росіяни вдарили по селі Гроза у Харківській області. Удар припав по кафе, де місцеві жителі поминали односельця, який загинув, захищаючи Україну. Загинуло 52 особи, серед яких 6-річна дитина.

Російські терористи відразу почали заявляти, що били нібито по скупченню військових на похороні. Але пізніше виявилося, що військовий там був тільки один – син покійного, який теж загинув разом з усією родиною. А розслідування ООН беззаперечно встановило, що саме росіяни атакували селище ракетою "Іскандер".