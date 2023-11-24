"Спробують розібрати?": у мережі сміються з росіян, які не впізнали свою ж ракету (відео)

Ракета — 2023 року випуску

Росіяни опублікували відео, як двоє окупантів в районі Авдіївки знайшли в полі ракету, що не розірвалася, і "авторитетно" заявили, що це щось "західне". При цьому їх не збентежили російські літери на корпусі ракети, російські вояки чомусь вирішили, що вони англійські — у мережі сміються.

Відео опублікував у своєму Telegram-каналі військовий оглядач гурту "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. Він вказав на низку важливих моментів.

"Не знаю де ці "знавці" побачили на корпусі англійські літери, при цьому не побачивши маркування кирилицею "КБ" і "3Д" (мабуть вони російського алфавіту навіть не знають, не кажучи вже про латиницю), але їх вундер-ракетою виявився реактивний снаряд МО.1.01.04М для ТВС-1А "Сонцепек", — пише він.

За словами Коваленка, відео цікаве тим, що це перший знятий неспрацьований МО.1.01.04М на його пам’яті. Важливо й те, що снаряд 2023 року випуску, тобто для "Сонцепеків" женуть снаряди буквально з конвеєра. Третій момент, який зазначив оглядач, це падіння снаряда фактично на голови самих окупантів. Це зумовлено вкрай обмеженою дальністю польоту МО.1.01.04М та граничною близькістю позицій сторін.

У мережі сміються з росіян, які не впізнали власну ракету і розгледіли на ній англійські літери. При цьому один із них назвав англійську "мовою рабів", що набуває цікавого сенсу у світлі того, що літери на снаряді російські.

"Шкода вона не спрацювала коли мавпи підійшли до неї", "Треба було спробувати їм розпиляти цю х*еновину і в багаття кинути. Подивитися чи буде щось", "Мова рабів", а букви то й справді кириличні", "Може спробують розібрати?", "Так, а якщо він лежить по траєкторії польоту, і не може лежати носом до місця запуску, то вони ще не знають частини світу і не вдупляють, де знаходяться свої ж позиції", — пишуть коментатори.

Варто зазначити, що російська пропаганда з особливою "ніжністю" ставиться до важкої вогнеметної системи (ТВС) "Сонцепек", яка коштує близько 15 млн доларів, через потужність та ефектні вибухи її термобаричних ракет. Її технічні характеристики справді вражають, але насправді важкі вогнемети рф мають одну серйозну слабкість — малу дальність стрільби.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 31 жовтня ЗСУ встановили рекорд, за день знищивши одразу дві ТВС "Сонцепек". Всього ж станом на початок листопада було офіційно відомо про 16 одиниць цієї техніки (неофіційно понад 20), які були спалені, починаючи з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.