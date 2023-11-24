Далеко від фронту, але ризик є: яким областям загрожує проникнення ворога

Не дарма там досі концентруються українські бійці

Лінія зіткнення на території України складає близько 1,3 тисячі кілометрів, проте небезпека є на протяжності всього кордону з росією та подекуди навіть з Білоруссю. Там ситуація подекуди є досить напруженою, адже, окрім обстрілів прикордоння Сумською та Чернігівської областей, ворог веде активну розвідку та намагається протиснутись за допомогою ДРГ.

Успіхів росіяни не мають. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, сержант ЗСУ Михайло Макарук.

Він також зазначив, що українські прикордонники не тільки відбивають спроби проникнення окупантів, а й самі ведуть активну розвідку та атакують ворога.

Зоною ризику залишається північно-західний кордон (з Білоруссю), тобто Волинська, Рівненська, Житомирська області, частково Київська, тому там досі концентруються наші війська. Здебільшого бійців відправляють туди на так звану "ротацію".

"Але, замість відпочинку, наші хлопці потрапляють фактично до напівбойових умов. Бо з того боку намагаються заходити ДРГ. Постійно ведеться аеророзвідка, працюють дрони", — зауважив Михайло Макарук.

Він додав, що на українсько-російському кордоні, в районі Сумської, Чернігівської, Харківської областей тривають постійні артилерійські та мінометні обстріли. Наносяться удари з вертольотів.

"Мінування прикордонних областей, будівництво інженерних споруд тут більш ніж доречні. Тому що відбуваються практично повномасштабні бойові дії. Як на мене, у нас несправедливо мало уваги приділяють діям прикордонників. А вони фактично на передовій", — сказав сержант.

Українські сили не тільки відбивають, а також ведуть постійну розвідку для виявлення місць дислокації противника. І атакують, зокрема нашими безпілотниками, тому росія втикається системами РЕБ, спостережними пунктами типу систем "Муром-М". Також, за словами Макарука, оборонці Україні проводять ще й рейди.

Більш детально про найгарячіші точки фронту, а також про перспективи зимової війни читайте у матеріалі "Телеграф" Як "генерал Мороз" змінить ситуацію на фронті і де, окрім Донбасу та півдня, може бути небезпечно, — інтерв'ю із сержантом СCO Макаруком

Раніше "Телеграф" писав, що різке похолодання в Україні навряд чи серйозно змінить перебіг війни. При цьому наші військові з настанням морозів потребують додаткової підтримки.