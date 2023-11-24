В Україні планують створити дві нові "армії": у Мінцифри розкрили деталі

Нові проєкти будуть займатися двома напрямками

В Україні анонсували створення "Армії роботів" та "Армії РЕБ" (радіоелектронної боротьби). Вони мають доповнити запущений у 2022 році проєкт "Армія дронів".

Про це під час включення на бізнес-форумі Forbes Tech 2023 заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, підприємцям важливо не лише пропонувати інноваційні розробки, а й уміти їх масштабувати.

"Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ". Ми будемо спиратися на нашу ідеологію – відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти", – сказав Федоров.

Він також нагадав, що в рамках реалізації проєкту "Армія дронів" у 2023 році вдалось збільшити виробництво понад в 100 разів. За словами очільника Мінцифри, в Україні – одні з найкращих умов у світі, аби розвивати цей напрямок.

"Наприклад, лише за один день 80 одиниць ворожої техніки було вражено БПЛА. Йдеться про броньовану техніку, гармати тощо", — підкреслив міністр.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що за період з 3 по 31 жовтня "Армія дронів" уразила 175 ворожих танків, 245 гармат і 90 самохідних артилерійських установок. Всього за це час кількість ураженої техніки сягнула 1056 одиниць. Також уражено понад 590 одиниць особового складу.