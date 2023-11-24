Куля поцілила в груди, але врятував бронежилет: драматичне відео штурму під Бахмутом

Українські військові вели запеклий бій з окупантами

Українські війська продовжують героїчно боронити нашу країну від російських окупантів. Але, на жаль, наші воїни в ході боїв гинуть та отримують поранення.

Третя окрема штурмова бригада опублікувала відео, на якому можна побачити, яку важку роботу виконують українські бійці. Кадри були зняті кулеметником підрозділу на камеру GoPro під час штурму в одній з лісосмуг на Бахмуті.

На ньому можна побачити, як бійці бригади під ворожим обстрілом не припиняли накривати окупантів кулеметними чергами. Своєю чергою противник теж вів вогонь у відповідь.

На відео видно, як в якийсь момент біля кулеметника лунає вибух. Після цього боєць ховається в окопі, однак вже через декілька секунд знову продовжує вести вогонь по окупантах.

Через якийсь час військовий отримує поранення. Цей момент теж зафіксовано на відео. Як з'ясувалося пізніше, одна з куль поцілила йому прямо в груди. На щастя, вона застрягла в бронежилеті.

Відео було знято на камеру бійця 3-ї роти 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади з позивним Варяг. Інших подробиць цього випадку у підрозділі не повідомили.

Слід зазначити, що дане відео зняте ще влітку чи восени, бо на древах можна помітити зелене листя. Проте в 3-й ОШБ не повідомили, коли саме відбувались ці події.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що у 3-й ОШБ, бригаді "Азов" та спецпідрозділі Головного управління розвідки Міноборони "Кракен" є люди, які намагаються збирати та зливати інформацію. За його словами, такі люди можуть працювати як на російські, так і на українські спецслужби.