"Займаємо цікаві позиції": сержант ССО про перспективи української армії на півдні

Основні ресурси окупанти витратили біля Авдіївки

Українські Сили оборони продовжують просуватись на південному фронті. Зокрема, є певні успіхи на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Хоча російська пропаганда і поширює інформацію про проблеми в селі Роботине. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, сержант ЗСУ Михайло Макарук.

Ситуацію на півдні України він характеризує: "…як дуже перспективну для нас. Російська пропаганда розтрубила, що ми маємо проблеми в селі Роботине (належить до Токмацької міської громади Пологівського району Запорізької області), а насправді ми в тому районі продовжуємо вибивати ворога, займаємо цікаві позиції"

Він наголосив, що ЗСУ мають успіхи навіть при тому, що на цьому напрямку є тотальна перевага супротивника у повітрі.

"… Нас закидують бомбами та ракетами. Однак – і тримаємось, і рухаємося вперед", — зауважив сержант ЗСУ.

Щодо Херсонщини, яка у всіх на слуху, то на тимчасово окупованому лівобережжі вже створено низку українських плацдармів.

Макарук зазначив, що командувати Херсонським напрямком росіяни нещодавно поставили генерала Михайла Теплинського, командувача повітрянодесантних військ, якого вважають дуже тямущим генералом. Але він зіштовхнувся із серйозною проблемою.

"Ті ресурси, які йому виділили, надзвичайно малі. Основні резерви окупанти угробили в районах Авдіївки та Куп’янська.

Тим часом відстань від Кінбурнської коси до Нової Каховки – близько 180 км. І втримати цю лінію тими силами, що їх дали Теплинському, неможливо. А наші постійно тиснуть. Працює артилерія ", — додав військовий.

За його словами, ЗСУ мають більш зручне становище, адже лівий берег Херсонщини нижчий за деокупований правий.

"Окрім того, активно працює розвідка. І росіянам доводиться задкувати. І вигрібати. І губитись у здогадах – де ми можемо ще вдарити", — резюмував сержант.

Більш детально про найгарячіші точки фронту, а також про перспективи зимової війни читайте у матеріалі "Телеграф" Як "генерал Мороз" змінить ситуацію на фронті і де, окрім Донбасу та півдня, може бути небезпечно, — інтерв'ю із сержантом СCO Макаруком

Раніше "Телеграф" писав, що Президент України Володимир Зеленський опублікував фото з лівого берега Херсонської області, що стало підтвердженням того, що Українські військові продовжують операції на цій ділянці фронту.