Проблема гірша, ніж зі снарядами: у Раді розповіли, до чого привело звільнення всіх військкомів

Влада має ухвалювати непопулярні рішення

В Україні після зміни керівників всіх Територіальних центрів комплектування стався провал мобілізації. Проблема з набором до лав Збройних сил стала більшою за проблему наявності снарядів.

Про це в інтерв'ю Radio NV заявив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, зараз влада працює над комплексним вирішенням цієї проблеми.

"Ми всі знаємо, що в нас зараз проблема з мобілізацією, можна сказати, провал мобілізації. Після того, як були змінені військкоми, у нас пішов провал мобілізації. Це ситуація, на яку потрібно швидко впливати. Бо якщо ми не вплинемо і нічого не змінимо, у нас будуть дуже великі проблеми", – заявив народний депутат..

Костенко зазначив, що зараз це питання потрібно вирішувати. Водночас він підкреслив, що у цьому випадку потрібно саме рішення політичного керівництва.

"Це не питання, яке має вирішувати головком. Це питання саме політичного керівництва — ухвалення законів, які вже давно лежать непідписані, підписати їх — щодо зменшення віку мобілізації або іншого", – заявив він.

Нардеп підкреслив, що це непопулярні рішення, але країна перебуває у стані війни. На його думку, зараз потрібно зрозуміти, що Україна переможе тільки, якщо бутить ухвалюватись такі непопулярні рішення.

"Тільки популярними рішеннями війни не виграються, це факт. І якщо хтось має владу, має ці рішення примати зараз, бо завтра може бути пізно", — підсумував він.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Верховній Раді планують навести лад у законодавстві щодо мобілізації та зібрати всі законопроєкти в один документ. Він стосуватиметься не лише мобілізації, а й демобілізації військовослужбовців.