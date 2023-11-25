Не тільки через Starlink: Малюк розповів, як керували дронами SeaBaby, які підірвали Кримський міст

Під час атаки дроном керували співробітники СБУ з Києва, за 900 км від місцезнаходження дрона

Під час атаки дронів SeaBaby Служби безпеки України на російський незаконно збудований Кримський міст на тимчасово окупованому півострові, морськими безпілотниками керували через спеціальний зв'язок. СБУ не могла покладатися на супутниковий зв'язок Starlink.

Про це глава СБУ Василь Малюк розповів у документальному фільмі "Кримський міст на біс. СБУ. Спецоперація перемоги", який 24 листопада вийшов на телеканалі "1+1". За словами Малюка, до розробки спецзв'язвку для дронів підключили групу волонтерів.

Результати роботи групи виявилися дуже гарними – під час атаки дроном керувала команда з Києва. Між нею та дроном було понад 900 кілометрів і попри це дрон дійшов та влучив у ціль. Малюк додав, що SeaBaby після цього почали активно цікавитися західні партнери.

"Вони нам кажуть, що вони в нас навчаються, до чого це топові наші партнери західного світу. Це працює наша команда і це креативний підхід Служби безпеки та всіх небайдужих, хто до цього приєднався. Ми використовуємо виключно наші сили та засоби, і ми створили цей продукт", – резюмував керівник СБУ.

Цей удар по мосту відбувся 17 липня 2023 року за допомогою спеціальних морських дронів "Sea Baby". Цього разу було пошкоджено дві опори мосту, а посеред проїжджої частини утворилася діра.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ГУР записало відео з Криму, що інтригує, на тлі мосту. Згодом у розвідці пояснили, що це означає і додали, що вже працюють на півострові.