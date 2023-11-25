У росії виникли проблеми з використанням "Калібрів": у чому причина

Росіяни б’ють по Україні "Калібрами" з першого дня повномасштабної війни

росія має проблеми з використанням крилатих ракет типу "Калібр". Причиною стала логістика, яка змінилася через українські удари.

Здатність Чорноморського флоту рф використовувати свою базу в Новоросійську для перезавантаження кораблів крилатими ракетами, ймовірно, стане істотним фактором оперативної ефективності флоту. Такі висновки зробили у британській розвідці.

Зазвичай російські окупанти перезаряджалися крилатими ракетами в окупованому Севастополі. Однак тепер це проблематично через українські атаки. Британська розвідка вважає, що росія покладатиметься більше на Новоросійськ. При цьому існує ймовірність того, що російські збройні сили перестали застосовувати "Калібри" для ударів по Україні через логістичні проблеми в Новоросійську.

"росія, ймовірно, прагнутиме прискорення подолання таких проблем, щоб морські крилаті ракети були включені до зимової кампанії ударів по Україні", — йдеться у зведенні.

Довідково: "Калібр" – це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро "Новатор". Вони розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет із бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок. Росіяни б’ють по Україні "Калібрами" з першого дня повномасштабної війни, націлюючи їх на цивільні об’єкти.

Нагадаємо, раніше представник Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, скільки ракет росія накопичила у Криму для ударів по Україні. Серед них є і "Калібри".