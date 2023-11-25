"Сподіваємось на пильність влади": Франція виступила проти допомоги Китаю у війні росії

У Франції заявили, що готові вести з Китаєм поглиблений діалог

Глава МЗС Франції Катрін Колонна відвідала Китай і закликала владу країни не допомагати росії у війні проти України. Вона нагадала, що Франції не хотілося б втрачати стосунки з Китаєм.

Французьку міністерку закордонних справ цитує France24. Катрін Колона зустрілася зі своїм китайським колегою Ван І.

Вона заявила, що Франція готова на поглиблений діалог із Китаєм щодо "глобальних питань та великих криз", включаючи війну в Україні. У той самий час мови у Франції негативно ставляться до того що, що може надавати допомогу росії.

"Франція ще раз наголошує, що її співпраця з Китаєм має важливе значення для просування справедливого та міцного світу", — зазначила Колона.

Глава МЗС Франції закликала Китай і надалі працювати над мирним планом для України. При цьому вона зажадала гарантій того, що китайські структури не надаватимуть росії жодної допомоги у війні, яку путін веде проти України.

"Ми розраховуємо на пильність китайської влади, щоб жодна структура в Китаї, особливо приватна, не сприяла прямо чи опосередковано незаконним військовим діям росії в Україні", – додала Колонна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Китай встромив черговий "ніж" у спину росії. Цього разу йдеться про спорт і російських біатлоністів.