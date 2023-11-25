Зеленський розповів, у яких областях найбільше не вистачає ППО: подробиці

Дефіцит ППО є всюди

Попри те, що Україна отримала велику кількість систем ППО від союзників, у багатьох областях їх все одно недостатньо.

Як розповів президент України Володимир Зеленський за підсумками Міжнародного саміту Grain from Ukraine, нестача ППО спостерігається навіть у Києві, не кажучи вже про інші галузі.

Зокрема, за його словами йдеться про прифронтові області, де окупанти можуть використовувати не лише крилаті ракети, а й балістичні, а також інше озброєння на кшталт артилерії чи авіабомб.

"Тобто прикордонні області з росією, з Білоруссю чи області, частково тимчасово окуповані — Запоріжжя, Херсон, Дніпро. Донецький напрямок — дуже складний", — сказав Зеленський.

Також за словами Зеленського, нестача ППО спостерігається у Сумській, Чернігівській та Черкаській областях.

Як повідомлялося раніше, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут повідомив, що за місяць окупанти можуть зробити або отримати до 1000 ударних БПЛА на кшталт "Shahed", а за останні пів року їм вдалося отримати понад дві тисячі таких дронів. Крім того, у них залишились у запасі крилаті ракети. Тому українцям варто бути готовими до того, що зима буде дуже важкою.