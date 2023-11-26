Вибухи лунають на околицях Києва: подробиці чергової атаки "шахедами"

Росіяни знову атакують Україну безпілотниками

У ніч на неділю, 26 листопада, росіяни знову атакували Україну групами БПЛА. Окупанти випустили кілька груп безпілотників, одна з яких дісталася передмістя Києва.

Так, за даними Повітряних сил Збройних сил України, станом на 00:00 у небі України курсувало кілька формувань ворожих дронів, які умовно можна об’єднати у три групи:

Одна з боку Черкаської області йде у напрямку Київської області та столиці. Одна йде у напрямку Харківської області. Ще кілька груп дронів — у напрямі Дніпропетровщини.

Карта тривог на 00:30

При цьому моніторингові групи уточнюють, що станом на 00:15 фіксується таке переміщення ворожих дронів:

Кордон Дніпропетровщини/Харківщини, курс Полтавщини.

Полтавщина, курс на Черкащину.

Київщина, рухи в передмісті Києва.

У зазначених регіонах, а також у Києві, оголошено повітряну тривогу.

За різними даними, триває активна робота ППО, тому у столиці та регіонах чути звуки вибухів.

UPD. Станом на 00:49 за даними ПС ЗСУ групи ударних ворожих БПЛА розділилися та рухаються через Кременчук у напрямку Черкас, а інші через Полтаву у напрямку Сум.

UPD. 01:43 — За даними ПС ЗСУ, "всі групи ударних ворожих БПЛА рухаються у напрямку Канева з північного сходу".

Як повідомлялося, вночі та рано вранці 25 листопада Київ зазнав масової атаки ворожих БПЛА: ворог випустив на столицю України понад 70 дронів, переважна більшість з яких були збиті силами ППО, проте не обійшлося без пошкоджень і постраждалих.