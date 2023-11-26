ЗСУ просуваються на одному з напрямків: в ISW повідомили деталі (мапа)

Війська рф також продовжують наступальні операції

Збройні сили України ведуть наступ на Куп’янському напрямку. Також українські війська відбивають атаки окупантів по всій лінії фронту.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Зазначається, що у суботу, 25 листопада, російські джерела стверджували, що українські війська просунулися на південний схід від Куп’янська та атакували вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Російські мілблогери стверджували, що українські війська звільнили раніше втрачені позиції поблизу Ягідного. Міністерство оборони рф стверджувало, що російські війська відбили українські штурми біля Загорюківки, Першотравневого та Іванівки на Куп’янському напрямку та поблизу Григорівки.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Синьківки. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили російські атаки поблизу Синьківки, Петропавлівки та Іванівки, біля Стельмахівки.

Також повідомляється, що 25 листопада російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки та підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 листопада, показують, що російські війська просунулися на північ від Красногорівки (7 км на північний захід від Авдіївки). Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися в промисловій зоні та біля залізничної станції Ясинувата-2, від Кам’янки та поблизу Авдіївського коксохімічного заводу.

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки на схід і південь від Новокалинового та поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сіверного та Первомайського. Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська знизили інтенсивність авіаударів і зменшили кількість бронетехніки, що діє на авдіївському напрямку, але російські війська все ще ведуть піхотні атаки.

Також зазначається, що російські сили продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецьк і, як повідомляється, незначно просунулися 25 листопада. Російський мілблогер стверджував, що російські сили досягли невизначеного тактичного успіху поблизу Новомихайлівки. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалий наземний штурм поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Крім того, 25 листопада українські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, але не робили жодного заявленого чи підтвердженого просування. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

25 листопада російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Роботиного та Новопокровки.

25 листопада Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські джерела заявили, що російські війська обстріляли та атакували українські позиції в лівобережній Херсонській області. Російські мілблогери визнали, що українські сили утримують позиції в Кринках, але стверджували, що російські сили обстрілювали та атакували українські позиції поблизу та в населеному пункті.

Нагадаємо, український військовий та публіцист Євген Дикий розповів, як сніг та похолодання впливають на перебіг війни. За його словами, наші військові з настанням морозів потребують додаткової підтримки.