Чи може рф побудувати підводний тунель в Крим? У ЗСУ дали відповідь

У ЗСУ перевірять інформацію

У Військово-морських силах ЗСУ прокоментували новину про те, що рф за допомогою Китаю хоче побудувати підводний тунель у Криму. За даними наших військових, проект не виглядає життєздатним.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Він стверджує, що росія не зможе ніяк приховати таке будівництво, а щоб це побачити навіть супутникові знімки не потрібні.

"Звісно, що це неможливо приховати подібні масштабні проєкти. Для цього навіть супутникові знімки не потрібні. Тому незалежно від того, чи ситуація правдива, чи планувалася. Приховати це неможливо", — сказав він.

Плетенчук додав, що будівництва таких проектів у розвинених країнах займають кілька років. Крім того, важлива вартість спорудження такого тунелю.

"Перевірити цю інформацію (про плани будування тунелю до Криму, — ред.), але сам проєкт не виглядає життєздатним", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що росія планує побудувати підводний тунель, що сполучить територію росії з окупованим Кримом. Причиною стали удари ЗСУ по Кримському мосту. За даними WP, росіяни обговорюють будівництво тунелю з китайськими бізнесменами, які тісно пов’язані з урядом. При цьому інженери та офіційні особи США зазначають, що потенційне будівництво тунелю зіткнеться з величезними перешкодами. Роботи таких масштабів коштуватимуть мільярди доларів. Будувати тунель можуть роками. До того ж, ніхто раніше не будував такі об’єкти в зоні бойових дій.

Раніше "Телеграф" повідомив, що удари по Кримському мосту продовжуватимуться і він обов’язково буде зруйнований. Однак цей момент настане тоді, коли в цьому буде потрібно.