Вибрався з окупації і пішов до ЗСУ: на фронті загинув відомий український письменник

Меньшиков працював у жанрі детективу, історичної прози та історичної альтернативи.

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла і до сім’ї активіста, журналіста та письменника Олександра Меньшова.

Про це повідомив портал "Детектор медіа". Герой до повномасштабного вторгнення був письменником та жив у Херсоні. Пережив півроку окупації, а після того, як йому вдалося вибратися з неї, вступив до лав ЗСУ і зі зброєю в руках пішов захищати Україну.

Зазначається, що нещодавно у видавництві КМ букс" вийшла друком його книга-щоденник "Я, Фокс і окупація", яка містить спогади про окупацію Херсона, думки Олександра, історичні факти, розповіді його рідних і знайомих.

На жаль, шлях воїна обірвався у листопаді. 46-річний молодший сержант пав неподалік Кліщіхвки внаслідок мінометного обстрілу. У нього залишилися дружина та двоє неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час евакуації побратимів із ЗСУ на фронті загинув боєць "Русского добровольческого корпуса".