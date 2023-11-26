Західні ЗМІ "засвітили" роботу ППО над Києвом: у Повітряних Силах недвозначно прокоментували відео

У "шахедну" ніч було збило 74 з 75 безпілотників

Західні видання, зокрема Reuters та The Sun, почали поширювати у мережі відео роботи протиповітряної оборони над Києвом 25 листопада. Це була ніч масової атаки російських БПЛА на столицю, у яку противник випустив 75 дронів, 74 з яких було ліквідовано.

Українців обурили ці публікації, адже поширення кадрів роботи ППО вважається забороненим. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на цю ситуацію в ефірі телемарафону, пояснивши, що саме показувати не можна.

Він зазначив, що не вважає ці кадри такими, які можуть викликати занепокоєння, адже багато залишається за кадром.

"Я бачив відео, там немає нічого такого, що могло б викликати занепокоєння. Робота ППО показується, і командувач Повітряних сил у себе у Telegram-каналі інколи дякує нашим захисникам і показує відео… Тому претензій немає", — сказав Ігнат.

За словами речника, у мережі заборонено публікували фото і відео, де видно локацію розміщення систем протиповітряної оборони.

"Чутлива інформація — це коли видно місце пуску зенітної ракети. Противник може це ж саме відео мати з кількох точок, і на перехресті цих точок можна безпомилково визначити, звідки саме здійснювався пуск", — резюмував Ігнат.

Користувачі мережі відреагували на таку заяву полярно, адже дехто згоден з речником, а дехто не розуміє, чому за подібні кадри українців притягують до відповідальності.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", у ніч на неділю, 26 листопада, росіяни також атакували Київ безпілотниками. Декілька груп БПЛА було випущено по всій Україні.