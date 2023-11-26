Вже промацують оборону: у ЗСУ назвали важливе місто, яке рф хоче захопити

рф пре навіть незважаючи на втрати

Російські війська намагаються продавити українську оборону та піти на Куп’янськ Харківської області. Втім, українські захисники утримують оборону.

Про це розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ Володимир Фітьо. Він зазначив, що російські окупанти не відмовилися від своїх намірів щодо наступу на місто Куп’янськ, хочуть його повторно окупувати.

"На ділянці українські захисники відбили 4 атаки противника — це поблизу Сіньківки, Іванівки. Противник хоче вийти на межі населеного пункту Сіньківка, для того, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп’янськ", — розповідає військовий.

Фітьо додає, що росіяни активізуються і намагаються намацати слабкість у нашій обороні навіть незважаючи на свої втрати у живій силі та техніці.

Довідково: Сили оборони України звільнили Куп’янськ восени 2022 року під час блискавичного та успішного контрнаступу в Харківській області.

Нагадаємо, про те, що ворог хоче повернути собі куп’янськ, раніше говорив і голова Сухопутних військ ЗСУ Сирський.