НАТО не таке страшне, як Україна? Росіяни через втрати ППО "оголюють" важливий прикордонний регіон

У рф великі проблеми з ППО

Після черги втрат своїх комплексів ППО С-400, наприклад у Криму, росія була змушена перебазувати ближче до України свої системи аж з Калінінградської області. А цей регіон, до речі, москва вважає одним із найважливіших зі стратегічної точки зору.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії. Її фахівці пояснили, що такого висновку вони дійшли, спираючись на "виключні пересування російської транспортної авіації протягом листопада".

"Оскільки Калінінградська область є найбільш західним форпостом Росії та з трьох боків межує з НАТО, москва розглядає її як один з найбільш стратегічно вразливих регіонів. Той факт, що МО РФ, схоже, готове йти там на додаткові ризики, підкреслює труднощі, які створила війна для деяких найсучасніших спроможностей росії", — додали у Міноборони. країни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Оленівці (Крим) "прилетіло" у військову частину загарбників. Було знищено систему ППО С-400. Разом з тим постраждали або були ліквідовані російські окупанти, які перебували там у момент вибуху.