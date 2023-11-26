Нові хвилі росіян не закінчуються: у 3-й ОДШБ розповіли, що відбувається біля Бахмута

Спроби продавити українську лінію оборони не припиняються

Поки увага українців прикута до того, що відбувається в Авдіївці та на лівому березі Дніпра, на інших ділянках фронту ситуація також продовжує залишатися напруженою. Зокрема, противник не припиняє штурмувати позиції ЗСУ біля Бахмута.

Як повідомив екскомандир полку "Азов", а нині заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін навколо міста продовжують важкі бої.

За його словами, ворог щодня посилює атаки на всій лінії фронту біля Бахмута, намагаючись продавити українську лінію оборони.

"Частину атакуючих груп вдається розбивати ще на підступах та під час логістики. Але потім все одно відбуваються нові хвилі, нові атаки, які доводиться відбивати у важкій обороні", — написав Жорін.

Як повідомлялося раніше, на сході України російські війська також намагаються продавити українську оборону та піти на Куп’янськ Харківської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив з генералом армії, ексголовою Служби зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 роки) Миколою Маломужем, який пояснив, що відбувається на сході України і чого там хочуть досягти російські війська.