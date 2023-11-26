Справа не в кількості ППО: Наєв розповів, без чого Україна не зможе захиститися від обстрілів

Без західної підтримки Україні доведеться складно

Оскільки росія продовжує нарощувати власне виробництво дронів і ракет, а також збільшує закупівлю військової техніки в Ірані та КНДР, в Україні зростають побоювання, що кількість обстрілів зростатиме. При цьому у ЗСУ розуміють, що кількість ППО відіграє не першу роль у забезпеченні захисту мирних громадян.

Як розповів генерал-лейтенант ЗСУ Сергій Наєв у розмові з ABC News, у росіян на складах є сотні ракет і безпілотників, які в холодну пору року будуть запущені по Україні, а в захисті від ударів критичне значення гратиме західна підтримка.

"Треба розуміти, що скорочення допомоги справді вдарить по нашій обороноздатності. Але ми боротимемося тим, що маємо", — сказав він.

Водночас Наєв зазначає, що головним чинником успішного відбиття російських атак гратиме не кількість ППО, а технології, які дозволяють виявляти цілі та вражати їх з високою точністю.

"Технології мають вирішальне значення. Ціль, на яку за старими радянськими технологіями потрібно було витратити 100 боєприпасів, за допомогою західних технологій можна збити значно меншою кількістю, і зазвичай це до десяти (боєприпасів, ред.)", — зазначив він.

Крім того, генерал зазначив, що якщо росія продовжуватиме збільшувати виробництво зброї, то війна може знову вийти за межі сходу та півдня України. Однак він додав, що Україна веде підготовку до цього сценарію та зміцнює оборону.

Як повідомлялося раніше, глава фонду "Повернись живим" Тарас Чмут повідомив, що за місяць окупанти можуть зробити або отримати до 1000 ударних БПЛА на кшталт "Shahed", а за останні пів року їм вдалося отримати понад дві тисячі таких дронів. Крім того, у них залишились у запасі крилаті ракети. Тому українцям варто бути готовими до того, що зима буде дуже важкою.