ЗСУ дають відсіч, але окупанти могли просунутися одному з напрямів (карта)

Просування ворога офіційно не підтвердили

Окупанти могли просунутися у промзоні Авдіївки. Саме таку інформацію оприлюднюють пропагандисти.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), російські блогери заявляють, що їхні війська просунулися на північний захід та південний схід від Авдіївки 26 листопада. При цьому офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

На опублікованих кадрах із геолокацією за 26 листопада видно, як російська бронетехніка завдає ударів по наших позиціях у північній частині промзони на південно-східній околиці Авдіївки.

При цьому окупанти напередодні писав, що їхні війська нібито захопили всю промислову зону біля залізничної станції Ясинувата-2, але ISW поки що не може підтвердити цю інформацію.

Крім того, ворог продовжує наступ на напрямку Куп’янськ-Сватово-Кремінна. За даними аналітиків, окупанти трохи просунулися на південний захід від Першотравневого.

У той же час, за інформацією Генштабу, наші війська успішно відбили атаки ворога в районі Сіньківки (8 км на північний схід від Куп’янська), Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового). ) та поблизу Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної). Також ЗСУ продовжують наступ у районі Бахмута.

Раніше "Телеграф" писав про те, що плани США збільшити виробництво снарядів будуть реалізовані лише у 2025 році, а Європа не може робити більше, ніж зараз.