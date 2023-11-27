Росіяни створюють "другий Бахмут" на фронті: генерал пояснив, чи можуть ВСУ з цим справлятися

Українська армія, як і раніше, має можливість зберігати контроль над населеним пунктом

Російські окупанти не залишають спроб взяти під контроль Авдіївку, і ця ситуація вже повторює сценарій Бахмута. Окупанти також кидали всі сили на захоплення міста, тільки це не дало їм жодного результату.

Таку думку висловив екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв’ю OBOZ.UA. За його словами, українська армія, як і раніше, має можливість зберігати контроль над цим населеним пунктом.

"Має досі, поки утримання Авдіївки не стане недоцільним з військової точки зору наших втрат, ресурсів та перспектив. Поки залишається можливість збереження контролю над Авдіївкою, ми її використовуватимемо", — сказав Романенко.

У спробах взяти Авдіївку російські загарбники використовують піхоту та авіаудари. Водночас ЗСУ відстоюють місто, поки вони мають на це ресурс.

"Так, погодні умови не сприяють наступу, ворог використовує переважно піхоту та авіаудари. Звичайно ж, ускладнилося і наше логістичне забезпечення. Але поки що у нас є ресурс, ми відстоюватимемо Авдіївку", — пояснив генерал-лейтенант.

Романенко також погоджується з тим, що Авдіївка буквально перетворюється на "другий Бахмут". Окупанти також кидали всі сили на захоплення міста.

"Так, дуже схоже. І в Бахмуті політична складова переважала над військовою. росія кинула всі сили на захоплення Бахмута з пропагандистською метою, проте з військової точки зору жодних результатів це їм не принесло. Тут та сама ситуація", — підсумував співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські пропагандисти публікують у мережі інформацію про нібито просування окупантів у промзоні Авдіївки.