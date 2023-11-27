До лав ЗСУ необхідно мобілізувати молодших чоловіків: Financial Times назвала причину

Краща підготовка та натренованість бійців допоможуть у війні з росією

Західні військові експерти дійшли висновку, що Сили оборони України мають поповнюватись бійцями вік яких значно менший, за тих, хто вже воює. Середній вік мобілізованих воїнів ЗСУ, за підрахунками аналітиків Заходу, складає 30-40 років.

Але в умовах сучасної ситуації на фронті потрібні значно молодші військові. Про це пише Financial Times.

Військові аналітики зазначають, що це пов'язано з тим, що "конфлікт перейшов у площину дрібних піхотних боїв у пішому порядку в траншейних системах", що вимагає кращої фізичної форми від бійців ЗСУ. Водночас середній вік як військових, так і тих, хто з них проходить навчання на Заходу, складає 30-40 років.

На думку старшого наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних сил Джека Вотліна, в ЗСУ цього року було мобілізовано "непропорційно багато чоловіків старшого віку", але зараз потрібні молоді люди, які є більш витривалими.

Ба більше, директор польського аналітичного центру Rochan Consulting Конрад Музика вважає, що Україна не має ресурсів для ведення війни на виснаження.

"Враховуючи, що Україна має менше живої сили, ніж росія, краща підготовка і кращі війська дозволять їй довше вести боротьбу. Україна не може прийняти російський спосіб війни, який зосереджується на виснаженні, оскільки Москва зможе перевершити Київ майже в усіх аспектах, від військового виробництва до можливості зазнати більших втрат", — пише FT.

Іноземне видання FT публікує оцінку експертів, за даними якої в Силах оборони України торік перебували мільйон чоловіків і жінок, включно з територіальною обороною, спецслужбами та прикордонниками, а втрати становили приблизно 70 тис. загиблими й до 120 тис. пораненими. Водночас у росії, за їхніми даними, приблизно 200 тис. загиблими. За даними Генштабу ЗСУ — у росії понад 300 тисяч загиблих. Але, варто зауважити, що оцінкою головкому ЗСУ Залужного в Україні загинуло 150 тисяч росіян, хоч рф таких втрат не підтверджувала.

Західні аналітики наводять дані і про те, що близько 20 тис. військових уникнули мобілізації. Видання уточнює, що в середньому один з чотирьох громадян України приходить у військкомат добровільно. А ті, хто проходить медкомісію, найчастіше мають медичні протипоказання та не можуть воювати за станом здоров'я. При цьому, як пише FT, в Україні проживає загалом до 40 мільйонів людей. Тому, аби залучити нових людей до військової служби, Міністерство оборони України обіцяє, що добровольці не лежатимуть в окопах. Зокрема планують залучати більше IT-фахівців для управління дронами.

"Одна з цілей полягає в тому, щоб залучити більше ІТ-фахівців до підрозділів, які керують дронами та іншою високотехнологічною зброєю. Троє людей із саме такою спеціалізацією сказали Financial Times, що вони розглянули б цю пропозицію, якби вони могли гарантувати, що вони будуть операторами безпілотників або використовуватимуть свій досвід у кібервійні чи подібній ролі", — йдеться в статті.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловіків віком від 27 до 60 років можуть мобілізувати без досвіду військової служби. Чоловіків віком від 18 до 26 років можуть мобілізувати, якщо вони мають досвід військової служби. Також вони можуть служити за контрактом на добровільних засадах.