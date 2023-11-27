Повітряна тривога оголошена в Україні: всі подробиці

Існує ракетна небезпека

Вдень 27 листопада у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. У ЗСУ попереджають про небезпеку.

За даними Повітряних Сил, на аеродромі "Моздок" було зафіксовано зліт бомбардувальника МіГ-31К. Варто зазначити, що цей літальний апарат є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

"Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Моздок", — йдеться у повідомленні.

13:20 Є зліт Іл-78, який дозаправляє Міг-31К. Тривога може тривати більше 3-х годин (якщо буде здійснено дозаправку) — моніторингові пабліки.

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше дав доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу з реагування на носіїв "Кинджалів". Справа в тому, що постійні тривоги через цю загрозу можуть на години паралізувати країну. Однак до ЗСУ поки що не надходили вказівки про зміни в оповіщенні населення через небезпеку ударних безпілотників, ракетну атаку, тактичну авіацію або реактивні системи залпового вогню.

Раніше ми писали про те, що у Миколаєві після оголошення тривоги пролунали вибухи.