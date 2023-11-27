Україна ніколи не погодиться: у Мін'юсті розповіли, без чого не буде мирної угоди з росією

рф повинна визнати свій обов’язок сплатити Україні репарації

Україна ніколи не піде на підписання мирної угоди з росією без узгодження механізму виплати репарацій. На це також не погодяться і міжнародні партнери.

Про це заявила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, пише "Цензор.НЕТ". За її словами, для стягнення репарацій Україна разом з партнерами створює міжнародний компенсаційний механізм.

Мудра пояснила, що росія має бути в першу чергу зацікавленою у функціонуванні такого механізму. На її думку, якщо росія не матиме єдиного майданчика для вирішення питань щодо компенсацій, її "розриватимуть у судах по всьому світі".

"Інвестиційні арбітражі, судові позови. Тобто, все те, що відбувалося по Криму, але ми там бачимо в невеликих кількостях. У різних юрисдикціях, в різних судах. Усе це відбуватиметься по світу. Всюди, де є активи російської федерації, – всюди будуть подаватись інвестори, які втратили свої активи тут. Тому росії набагато вигідніше мати один майданчик, де це вирішуватиметься за їхньої участі, якщо вони матимуть бажання бути частиною цього", – підкреслила вона.

За словами заступниці міністра, щоб стати частиною цього компенсаційного механізму, рф має виконати низку вимог. Мудра підкреслила, що одна з цих вимог – це наповнення компенсаційного фонду.

"Якщо росія думає, що підпише мирову угоду без репарацій, – не підпише. Україна ніколи не піде на це. І світ не піде, тому що хтось має ці репарації виплатити. Якщо не росія, то хто?", – заявила вона.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США та Німеччина хочуть змусити Україну сісти за стіл переговорів із росією. Зробити це планують не через прямі переконання, а скорочуючи військову допомогу.