"Частина великого задуму": у ГУР зробили натяк щодо атаки на Смоленський авіазавод

Подробиці події поки не розголошують

Нічна атака безпілотників на Смоленський авіаційний завод є операцією української розвідки. Цей об’єкт був однією з цілей.

Цю інформацію "УНІАНУ" підтвердили джерела у Головному управлінні української розвідки. Співрозмовники видання наголосили, що це було частиною великого задуму.

"Так, успішна операція ГУР, частина більшого задуму", — зазначили у розвідці.

Співрозмовник додав, що подробиці поки що не розголошуються, оскільки ця операція все ще продовжується. За його словами, Смоленський завод був однією з цілей цієї успішної операції.

Варто додати, що за даними деяких ЗМІ, в результаті атаки було пошкоджено двох винищувачів Міг-31. Хоча пропагандистські ЗМІ про це мовчали, видавши матеріал про подію на заводі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за масованою атакою БПЛА на росію 26 листопада стоїть українська розвідка. Таку інформацію у ГУР підтвердили українські ЗМІ. Ця атака також продемонструвала "дірявість" і російського ППО. Поки що немає точних даних про наслідки цієї події, але з точністю можна сказати, що інформація росіян про нібито знищення всіх цілей не є правдивою.