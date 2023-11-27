Мобілізація в Україні: сержант ССО підказав владі, як підняти престиж служби в армії

Необхідні рішення були потрібні ще раніше

В Україні зараз активно шукають вирішення наболілих питань мобілізації:ТЦК, ВЛК, ротація, строковики. Однак ці питання вже давно перезріли.

Таку думку висловив в інтерв’ю "Телеграфу" речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, сержант ЗСУ Михайло Макарук. Він зазначив, що наразі склалася така ситуація, коли люди без ротації воюють другий рік.

"Це вимотує. Ми "стісуємося". Ми гинемо. Ми зазнаємо поранень. Чому ж у цей час хтось спокійно ходить по Києву, веде Instagram, попиває пивко, гуляє, відпочиває в родинному колі, а я і мені подібні — воюємо? Без нормальних відпусток. Без можливості відпочити, обійняти рідних-близьких, перезавантажитись", — каже він.

Тому, на його думку, наразі завдання нардепів, Міноборони, Мінкульту та інформполітики робити все, щоб українці хотіли йти в армію.

"Військові чудово розуміють, що в нас нестача людських ресурсів. Для поповнення втрат, формування нових бригад. Нагадаю, що росіяни розпочинали агресію, маючи 250 тисяч особового складу, а зараз у них близько 450 тисяч – лише на території України. А нові бригади противник формує та формує. Чому ж наші нардепи нічого не робили стільки часу у цьому напрямі? Де підняття престижу ЗСУ? Де робота з ветеранами? Де служба психологічної підтримки воїнів та їхніх сімей, зокрема сімей загиблих? Де будівництво житла для захисників України?", — сказав Макарук.

Більше про проблеми з ротацією, політичні ігри навколо ЗСУ, а також проблеми наших військовослужбовців та способи їх вирішення ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Михайла Макарука "Телеграфу" під назвою "Як влада "наїжджає" на військових, як "стісуються" ЗСУ і з кого спитають після війни, — інтерв’ю з сержантом ССО Макаруком, ч. II".

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